В компании сообщили, что недавно с конвейера предприятия в Ижевске сошел юбилейный экземпляр модели Лада Веста.

В частности, с конвейера «АвтоВАЗа» сошла 500-тысячная Lada Vesta, причем юбилейным стал седан в исполнении Black, который отправился к одному из дилеров в город Кемерово.

«Черная» версия поступила в продажу этой осень и отличается лишь черными глянцевыми корпусами зеркал, черной крышей и оформлением салона в черном цвете.

Такой вариант имеет стоимость 849 900 рублей. Стоит отметить, что Lada Vesta представлена на рынке уже пять лет и это уже целое семейство.

Модель продается по 10 тыс. экземпляров минимум ежемесячно, причем половина из проданных авто это универсал SW.