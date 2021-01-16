АвтоВАЗ получил ОТТС на спорт-универсал Lada Vesta, но выпускать его не будет его не будут

Lada Vesta SW Sport уже полностью протестирована и даже на нее был оформлен ОТТС, но модель так и не поступит в продажу.

Lada Vesta появилась в 2015 году. Эта модель создана на собственной платформе «АвтоВАЗа», но через несколько лет автопроизводитель полностью перейдет на французскую CMF-B.

14 января компанией Renault был представлен план развития на несколько лет, в котором указано, что автомобили «АвтоВАЗа» в дальнейшем будут выпускать только на платформе CMF-B.

Полная смена платформы произойдет к 2025 году, поэтому в 2022 году рестайлинговая версия Vesta будет еще на текущей платформе.

Потом модель полностью изменится. Из-за перехода на новую платформу российский автопроизводитель не будет менять модельный ряд Vesta, но и добавлять новую модель Lada Vesta SW Sport тоже не будет, несмотря на то что она уже полностью готова.