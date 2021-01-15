Российские автомобили Lada получат платформу от моделей Dacia

Компания Renault объявила о планах по развитию альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в которых предусмотрена оптимизация модельного ряда и отказ от нерентабельных разработок.

Главной целью альянса является увеличение прибыли, причем изменения затронут и российский бренд Lada.

Отечественные модели начнут выпускать на единой с автомобилями Dacia платформе. Только благодаря этому число платформ, которые используются в Lada и Dacia, сократят до одной уже к 2025 году.

Сообщается, что под брендами Lada и Dacia все также будут выпускать бюджетные автомобили, но при этом развиваться они будут больше в сторону С-сегмента.

Основой для машин этих марок будет платформа CMF-B, используемая в автомобилях Dacia Sandero и Logan третьей генерации.

Благодаря этому марки смогут совместно выпускать не менее 1 млн авто ежегодно. В планах Renault к 2025 году выпустить четыре абсолютных новинки под брендом Лада, причем первые две новинки выйдут уже в 2023 году и это будут модели из сегмента В.

В 2025 году выйдет еще один автомобиль, который будет относиться к сегменту C-SUV. Одной из ближайших новинок станет Niva Travel нового поколения.

Сейчас известно, что автомобиль выйдет в версиях с трех- и пятидверным кузовом, а вот от длиннообразного варианта в компании могут отказаться на фоне ее непопулярности на рынке.