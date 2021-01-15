Главная » Новости

АвтоВАЗ лишил Lada Vesta самого мощного 1,8-литрового двигателя

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Линейка двигателей Lada Vesta с 2021 года снова изменилась за счет исчезновения самого мощного двигателя.
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta самого мощного 1,8-литрового двигателя, который перестал быть доступен для седана и универсала с 15 января.

Автомобили теперь не продаются в версии с мотором ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. Причиной отказа от этого двигателя стали низкие продажи.

Этот двигатель пока остается в автомобилях Vesta Cross и Vesta SW Cross, а также в спортивной версии Vesta Sport.

Напомним, что в последней мощность двигателя составляет 145 л.с. Обычные версии Весты теперь предлагаются только с 1,6-литровыми ДВС мощностью 106 и 113 л.с.

Российские автомобили Lada получат платформу от моделей Dacia

«АвтоВАЗ» поднял цены на модельный ряд Lada с 15 января 2021 года

lada Lada Vesta
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика