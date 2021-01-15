Линейка двигателей Lada Vesta с 2021 года снова изменилась за счет исчезновения самого мощного двигателя.

АвтоВАЗ лишил Lada Vesta самого мощного 1,8-литрового двигателя, который перестал быть доступен для седана и универсала с 15 января.

Автомобили теперь не продаются в версии с мотором ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. Причиной отказа от этого двигателя стали низкие продажи.

Этот двигатель пока остается в автомобилях Vesta Cross и Vesta SW Cross, а также в спортивной версии Vesta Sport.

Напомним, что в последней мощность двигателя составляет 145 л.с. Обычные версии Весты теперь предлагаются только с 1,6-литровыми ДВС мощностью 106 и 113 л.с.