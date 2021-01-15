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«АвтоВАЗ» поднял цены на модельный ряд Lada с 15 января 2021 года

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С сегодняшнего дня автомобили российского бренда Lada стали дороже, а об удорожании этих машин сообщалось недавно.
Обновленные прайсы уже действуют на официальном сайте компании, и стоит отметить, что изменение цен в большую сторону произошло на все модели марки.

Сумма удорожания в зависимости от автомобиля варьируется от 10 до 39 тыс. рублей. «АвтоВАЗ» стал одним из многих автопроизводителей, которые скорректировали стоимость своих машин в России.

Единственной моделью, которая не стала дороже оказался внедорожник Lada Niva. Меньше всех прибавил в цене седан Гранта, который предлагается по цене от 500 тыс. рублей.

Lada Niva Legend теперь стоит от 600 тыс. рублей, а Ларгусы стали дороже на 15 тыс. рублей и продаются по цене от 656 тыс. рублей.

Что касается Lada Xray, то в зависимости от комплектации он стал дороже на 10-19 тыс. рублей, а Веста обойдется на 20 тыс. рублей дороже. Теперь минимальная цена на Весту составляет 704 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году российская компания неоднократно переписывала прайсы на свои авто в большую сторону.

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