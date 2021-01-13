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АвтоВАЗ представит обновленную Lada Granta после 2022 года

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LADA Granta на российском рынке является самым продаваемым автомобилем. По слухам, автопроизводитель свой бестселлер существенно обновит только в 2023 году.
Как сообщается в группе «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте», новое поколение Granta появится в 2023 году.

Это скорректированная дата, так как ранее автопроизводитель планировал выпустить Granta New в 2021 году.

Про новое поколение семейства пока ничего неизвестно. Ожидается что модель будет создана на платформе Global Access (B0), ее сейчас используют в LADA Largus и Renault Logan.

С переходом на новую платформу Granta получит новую систему рулевого управления, переработанную подвеску и более надежную тормозную систему.

Lada Granta
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