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Компания «АвтоВАЗ» вновь переименовала внедорожник Lada 4×4

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В компании АвтоВАЗ решили снова сменить название для своей легендарной модели Lada 4×4.
Российский автогигант после возвращения в модельный ряд Нивы, которая подавалась ранее под брендом Chevrolet, решил сменить название не только для нее, но и для Lada 4×4.

Так, компания «АвтоВАЗ» вновь переименовала внедорожник Lada 4×4 и скоро он будет продаваться как Lada Niva Legend. Именно так назывался автомобиль до того, как он стал Lada 4×4.

Чтобы избежать путаницы, АвтоВАЗ использовал для Lada 4×4 приставку к названию Legend, а тот внедорожник, который ранее был под маркой Chevrolet носит название просто Niva, а ее новая версия имеет имя Niva Travel.

На официальном сайте автопроизводителя Lada 4×4 пока не переименовали и его стоимость по-прежнему составляет от 587 900 рублей.

 

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