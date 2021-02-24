Стали известны результаты продаж автомобилей японской марки по итогам января, а также названы самые продаваемые модели.
В прошлом месяце Toyota на российском рынке продала 5 333 новых автомобиля, что оказалось на 17% хуже, чем годом ранее.
Производитель в стране стал только седьмым, а его доля составила 5,6%.
Toyota RAV4 стала самой продаваемой моделью бренда в РФ в январе 2021 года с результатом 2 321 реализованный экземпляр, что на 11% хуже.
Второй результат показал седан Camry. Его продажи сократились на треть и составили 1 338 единиц.
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