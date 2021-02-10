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Toyota добавила комплекс Toyota Connected Services на кроссовер Toyota RAV4 в РФ

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Toyota на российском рынке начала продажи кроссовера RAV4 в комплектации Style с функциями Connected Services.
Обновленные комплектации кроссовера теперь предлагаются по цене от 2 391 000 до2 603 000 рублей.

Connected Services это дополнительный модуль с точкой доступа Wi-Fi и предоплаченным трафиком, через который владелец кроссовера, используя смартфон с фирменным приложением, может следить за состоянием автомобиля, следить за местоположением и записаться на сервисное обслуживание.

Также через приложение можно анализировать поездки и вызывать сервисные службы.

Покупателям предоставляют кроссовер с предоплаченным ежемесячным трафиком объёмом 10 ГБ.

Напомним, Connected Services будет работать на автомобилях Toyota и Lexus. Первым его получил кроссовер RAV4, а скоро его запустят на седане Lexus ES.

По заявлению производителя, все данные между приложением и автомобилем будут отправляться в зашифрованном виде по защищенному каналу.

toyota Toyota Connected Services Toyota RAV4
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