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Продажи Volkswagen на российском рынке упали на 10% в январе 2021 года

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Российские дилеры немецкого бренда в прошлом месяце реализовали 5 653 новых автомобиля, а это оказалось на 10% меньше, чем годом ранее, следует из данных АЕБ.
Доля компании также сократилась и составила 5,9%, а в январе 2020 года показатель был 6,3%. Производитель в результате стал шестым на российском рынке по объемам продаж.

Модель Polo остается самой продаваемой в России с результатом 3 256 реализованных экземпляров, что на 7% хуже.

На втором месте по объёмам продаж среди моделей марки расположился кроссовер Tiguan. Его результат составил 1 955 штук, а это на 14% меньше.

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