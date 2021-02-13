В пресс-службе Volkswagen Group Rus сообщили о выпуске юбилейного автомобиля на предприятии компании в Нижнем Новгороде.

Эта производственная площадка начала свою работу в декабре 2012 года и уже в 2021 году Volkswagen Group Rus выпустил 400-тысячный автомобиль на заводе в Нижнем Новгороде.

Юбилейным экземпляром оказался кроссовер Skoda Kodiaq. Как известно, на этом предприятии выпускают также еще лифтбеки Skoda Octavia и кроссоверы Karoq.

Штефан Меха, генеральный директор Volkswagen Group Rus, отметил: «Я очень горжусь продукцией, которая выходит с конвейера завода в Нижнем Новгороде – на протяжении восьми лет мы производим автомобили, которые не только пользуются огромной популярностью у российских потребителей, но и экспортируются в различные страны, в том числе и на европейские рынки, подтверждая соответствие высочайшим стандартам качества концерна Volkswagen. Глубокая локализация производства является одной из стратегических целей Volkswagen Group Rus на российском рынке, и мы последовательно реализуем ее на всех производственных площадках. Это помогает нам укрепить позиции на рынке, добиться производственной гибкости, а также внести свой вклад в развитие российской автомобильной промышленности».

Стоит отметить, что завод выпускает автомобили не только для российского рынка, так как выпускаемые там машины поставляют еще и в Европу.

Производственная мощность предприятия составляет 132 тыс. автомобилей в год.