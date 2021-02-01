Продажи автомобилей Volkswagen в России сократились на 4% в 2020 году

Немецкий автопроизводитель в прошлом году через свои официальные дилерские центры реализовал 100 171 легковых авто.

Такой показатель оказался на 4% меньше, чем в 2019 году, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АЕБ.

По итогам прошлого года Volkswagen в России занял рыночную долю 6,3%, что оказалось больше чем в 2019 году.

Несмотря на падение продаж немецкой компании удалось увеличить рыночную долю. В 2019 году компания владела долей 5,9% от общего объёма продаж всех легковых автомобилей в России.

Самой продаваемой моделью Volkswagen в прошлом году был седан Polo. За год компания передала своим клиентам 58 455 седанов.

На втором месте по популярности оказался кроссовер Volkswagen. За год он разошелся тиражом в количестве 32 982 ед.

Напомним, в текущем году в России начнутся продажи восьмого поколения Volkswagen Golf и обновленного внедорожника Teramont.