Отзывными стали автомобили, реализованные в Мексике, Канаде и США.

Ford отзывает свыше 150 тыс. внедорожников Ranger из-за подушек безопасности.

В этих автомобилях установлены подушки безопасности фирмы Takata, которые, как известно, являются опасными, так как при взрыве могут выбрасывать металлические элементы.

Такие подушки безопасности установлены в Ranger, выпущенных в период с 2004 по 2006 г. Отзыв начнут с 8 марта.

Как сообщается, дилеры проведут диагностику и при необходимости в них произведут замену подушки безопасности.