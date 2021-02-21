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Ford отзывает свыше 150 тыс. внедорожников Ranger из-за подушек безопасности

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Отзывными стали автомобили, реализованные в Мексике, Канаде и США.
Ford отзывает свыше 150 тыс. внедорожников Ranger из-за подушек безопасности.

В этих автомобилях установлены подушки безопасности фирмы Takata, которые, как известно, являются опасными, так как при взрыве могут выбрасывать металлические элементы.

Такие подушки безопасности установлены в Ranger, выпущенных в период с 2004 по 2006 г. Отзыв начнут с 8 марта.

Как сообщается, дилеры проведут диагностику и при необходимости в них произведут замену подушки безопасности.

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