«Соллерс Форд» выкупил моторный завод у Ford за 1,1 млрд рублей

Завод был остановлен в 2019 году, сразу после того как американская компания покинула российский рынок.

Компания «Соллерс Форд» от SberCIB получила инвестиционный кредит в размере 1,14 миллиарда рублей, которая была выделена на покупку моторного завода в Елабуге.

Ранее на этом предприятии собирали силовые агрегаты для автомобилей марки Ford, которые предлагались на российском рынке.

Приобретение завода «Соллерс Форд» позволит наладить производство дизельных двигателей для модели Ford Transit.

В планах компании выпускать 25 тыс. моторов в год, при том что завод рассчитан на 200 тыс. ДВС в год.

Сейчас Ford Transit российского производства комплектуются моторами Duratorq мощностью 125–155 лошадиных сил, которые поступают из-за рубежа.