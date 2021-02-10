Американская компания Ford Motor Co. заключила соглашение с Google, в рамках которого компании начнут сотрудничество.

Как стало известно, Ford с 2023 года начнет использовать операционную систему Android в своих авто. В рамках шестилетнего соглашения предусмотрена интеграция приложений, в том числе и навигатора, а также голосового помощника.

Операционная система Google и приложения будут использоваться во всех мультимедийных системах авто Ford, за исключением тех, которые продаются на китайском рынке.

Помимо этого автопроизводитель намерен сотрудничать с Google и в сфере облачных сервисов.

В частности, планируется разработка встроенных функций и управления потоковой передачей информации от машин.

Как отметили в Ford, за счет использования ОС Android, они смогут предложить своим клиентам персонализированные услуги и функции.