При этом продажи машин такого сегмента на первичном рынке сократились сразу на 70%, о чем рассказали в агентстве «Автостат».

По данным аналитиков, рынок люксовых автомобилей с пробегом в январе снизился только на 3%, когда было реализовано 124 подержанные машины.

В прошлом году объёмы продаж составили 128 экземпляров. Автомобили Bentley остаются самыми востребованными на вторичном рынке. Их продажи составили 43 единиц.

Mercedes-Benz Maybach S-Class стал вторым с показателем 41 проданный экземпляр.

Еще россияне купили по 15 подержанных автомобилей Maserati и Rolls-Royce, 5 экземпляров Ferrari, 3 – Lamborghini и 2 – Aston Martin. Лидерами по продажам авто такого сегмента остаются Москва и Подмосковье.