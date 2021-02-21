Российские аналитики подготовили рейтинг, в котором оказались автомобили с автоматической трансмиссией.

В ТОП-10 расположились самые продаваемые модели, оснащенные АТ, по итогам прошлого года, когда было реализовано в общей сложности 921 тыс. таких машин.

Kia Rio стал самым популярным автомобилем с «автоматом» в России в 2020 году с результатом 71,6 тыс. реализованных единиц.

Кроссовер Hyundai Creta находится на второй строчке. Его объёмы продаж за 2020 год составили 56 тыс. штук.

В тройку составленного рейтинга вошел Hyundai Solaris, реализованный в количестве 30 тыс. экземпляров. Также в ТОПе оказались:

Volkswagen Polo (36,1 тыс. ед.),

Toyota RAV4 (34 тыс. ед.),

Volkswagen Tiguan (30,5 тыс. ед.),

Toyota Camry (27,4 тыс. ед.),

KIA Sportage (25,7 тыс. ед.),

Hyundai Tucson (20,4 тыс. ед.),

Skoda Rapid (20 тыс. ед.).