J.D.Power опубликовал рейтинг автопроизводителей самых надежных автомобилей 2020

Исследовательская компания JD Power подвела итоги и опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей за прошлый год.

В опубликованном материале указали производителей самых надежных машин, и оказалось, что среди премиальных авто лучшими являются модели бренда Lexus, а в массовом сегменте лидерство оказалось за Kia.

Стоит отметить, что рейтинг создается на основании отзывов автомобилистов в США, которые рассказывают о проблемах в своих машинах за первые три года эксплуатации с момента покупки новой машины.

По словам главы компании JD Power Дэйва Сарджента, в последнее время автопроизводители создают все более надежные авто, однако некоторые проблемы в них все же остаются.

Что касается рейтинга, то лидирует в нем, как писалось выше, марка Lexus, следом за которой оказались Porsche и Kia.

Отдельно стоит отметить и компанию Toyota, которая оказалась только на четвертой строчке. Лидер 2019 года Genesis опустился на восьмую позицию.

Среди самых надежных моделей первые три строчки рейтинга заняли Lexus NX и RX, Porsche 911.