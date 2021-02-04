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Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ в январе

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Аналитики рассказали о самых популярных моделях на российском рынке по итогам их продаж в январе.
На основании опубликованного отчета АЕБ был составлен рейтинг самых продаваемых моделей из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ в январе с показателем 5 701 реализованный экземпляр.

Популярная модель показала рост продаж на 6%. На втором месте по продажам в сегменте расположился Renault Duster, который был продан в количестве 2 888 штук, что больше на 63%. LADA Niva стал третьим в рейтинге с ростом в 2,4 раза до 2 809 проданных экземпляров.

В первую пятерку входят Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Эти автомобили на российском рынке разошлись тиражом в количестве 2 321 и 1 955 ед.

Они показали отрицательную динамику на 11 и 14% соответственно. В ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ в январе еще вошли: KIA Sportage (1819 ед., -28%), Skoda Kodiaq (1760 ед., -11%), Mazda CX-5 (1572 ед., +14%), KIA Seltos (1503 ед.) и Nissan Qashqai (1359 ед., -12%).

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