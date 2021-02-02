Премиальный бренд подогревает интерес к своему электромобилю, публикуя тизерные изображения.

Недавно Lexus продемонстрировал еще один тизер нового электромобиля, дебют которого состоится в этом году, однако модель покажут только в статусе концепта.

Товарная версия загадочной новинки должна выйти только в следующем году. О новинке по-прежнему нет никаких подробностей, но судя по новому тизеру в задней части авто будет светящаяся надпись Lexus, тонкие задние фонари, спойлер, а также визуально разделенная на два сегмента крыша.

Спереди электрокара, как ранее показали на тизере, тоже будет оптика сложной формы, подсвечивающийся логотип, а также заглушка вместо радиаторной решетки.

Как известно, в основе электрокара расположится платформа e-TNGA, которая уже используется в электрической версии UX.

Можно не сомневаться, что в списке оборудования новинки будет немало систем безопасности и помощи водителю, а также ранее стало известно о собственной системе управления электроприводом с названием Direct4.