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Lexus продемонстрировал еще один тизер нового электромобиля

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Премиальный бренд подогревает интерес к своему электромобилю, публикуя тизерные изображения.
Недавно Lexus продемонстрировал еще один тизер нового электромобиля, дебют которого состоится в этом году, однако модель покажут только в статусе концепта.

Товарная версия загадочной новинки должна выйти только в следующем году. О новинке по-прежнему нет никаких подробностей, но судя по новому тизеру в задней части авто будет светящаяся надпись Lexus, тонкие задние фонари, спойлер, а также визуально разделенная на два сегмента крыша.

Спереди электрокара, как ранее показали на тизере, тоже будет оптика сложной формы, подсвечивающийся логотип, а также заглушка вместо радиаторной решетки.

Lexus продемонстрировал еще один тизер нового электромобиля

Как известно, в основе электрокара расположится платформа e-TNGA, которая уже используется в электрической версии UX.

Можно не сомневаться, что в списке оборудования новинки будет немало систем безопасности и помощи водителю, а также ранее стало известно о собственной системе управления электроприводом с названием Direct4.

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