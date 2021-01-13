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Lexus может выпустить новый рамный внедорожник дороже LX

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В модельном ряду премиального бренда Lexus в ближайшем будущем может появиться новый рамный внедорожник, который окажется на ступень выше модели LX.
На выход новой модели намекнул представитель компании в интервью с зарубежными журналистами.

В частности, о том, что Lexus может выпустить новый рамный внедорожник дороже LX сказал глава подразделения компании в Северной Америке Джек Холлис.

По его словам, выпуск такого внедорожника необходим, особенно в период взрывного спроса на подобные машины.

О планах проекта данных пока нет, но понятно, что речь идет о большом внедорожнике с рамной конструкцией, который явно обойдется дороже, чем уже существующий LX.

Предполагается, что автомобиль получит обозначение LQ, а в ее моторной гамме будут силовые установки мощностью от 420 до 600 л.с. Предварительная цена модели составит 80-100 тыс. долларов.

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