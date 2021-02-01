Российские водители смогут следить за своими Toyota и Lexus со смартфона

Toyota в России для своих клиентов запустила новый сервис, через который владельцы автомобилей Toyota и Lexus смогут следить за автомобилем через смартфон.

Connected Services начал работать в России. Через него можно контролировать состояние автомобиля, следить за ее местоположением и записаться на сервисное обслуживание.

Для работы с Connected Services автовладелец должен установить на смартфон приложение MyT или Lexus Link.

Первое ПО создано для авто марки Toyota, второе программное обеспечение подходит исключительно для моделей Lexus.

Connected Services в России на старте будет работать с кроссовером RAV4 в комплектации Style и седаном Lexus ES.

Среди модельного ряда Toyota первым «подключенным» автомобилем станет кроссовер RAV4 в комплектации Style, а среди моделей Lexus — седан ES.

В компании уверяют, что все данные между приложением и автомобилем будут отправляться в зашифрованном виде по защищенному каналу.