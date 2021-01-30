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В Haval решили компенсировать владельцам стоимость сгоревших кроссоверов

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Оказалось, что российское представительство китайской марки не только проведет отзывную кампанию, о которой ранее сообщалось, но и намерено компенсировать стоимость машин, которые уже сгорели из-за обнаруженной проблемы.
Как сообщает wroom.ru, первые сообщения о возгораниях кроссоверов Haval F7 и F7x появились в конце прошлого года.

Позднее выяснилось, что причиной стали трубки топливной системы, которые при воздействии низких температур теряют герметичность.

В результате происходит утечка бензина, искра и возгорание. Уже известно о десятке случаев возгорания, в числе которых есть и случай о возгорании прямо на ходу, тогда как в основном это происходило во время прогрева двигателя.

В Haval признали проблему и объявили о проведении отзыва, а чтобы избежать судебных исков, компания решила компенсировать владельцам стоимость сгоревших кроссоверов или обменять их на новые.

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