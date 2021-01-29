Китайская компания только подтвердила, что скоро на российском рынке появится новый кроссовер First Love, который недавно сфотографировали на заводе в Тульской области.

Компания Haval запатентовала в РФ дизайн кроссовера First Love, патентные изображения новинки появились в базе Роспатента.

При этом в самой компании по-прежнему никак не комментируют информацию. Впрочем, выход кроссовера состоится не скоро, так как еще требуется пройти все сертификационные мероприятия.

ОТТС на модель Haval еще не получила, но возможно уже до конца года First Love все-таки доберется до дилеров.

Напомним, что презентация модели проходила в конце прошлого года на территории Китая.

Он уже доступен на внутреннем для компании рынке, где продается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Среди трансмиссий предлагается 7-ступенчатый робот. Напомним, что марка в России пока представлена только моделями F7, F7x, H5 и H9.