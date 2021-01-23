Бренд Haval отзывает в России более 16 тысяч кроссоверов из-за риска возгорания

Под отзыв в России попали все кроссоверы китайской компании Haval F7 и F7X, которые были проданы в стране.

Росстандарт проинформировал о необходимости проведения отзыва машин марки Haval.

В общей сложности на сервис отправят 16 075 авто Haval F7/F7X, реализованных на российском рынке в период с мая 2019 года по январь 2021 года.

В указанных машинах обнаружили вероятность нарушения герметичности топливной системы, которая может возникать в условиях низкой температуры.

При таких условиях есть вероятность повреждения топливных трубок и возгорание.

В рамках объявленного отзыва в машинах проведут проверку и замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром.