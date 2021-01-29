Китайский автопроизводитель переписал стоимость своих кроссоверов на российском рынке, о чем стало известно специалистам сайта «Цена Авто».

Кроссоверы Geely подорожали в РФ на 5-20 тысяч рублей, что в процентном выражении составляет 0,3-1,6%.

В частности, новые ценники получили модели Atlas, Coolray и Emgrand X7, тогда как Geely GS и Tugella изменение прайсов не затронуло.

С конца января кроссовер Atlas стал доступен по цене от 1 314 990 рублей, а самая дорогая комплектация обойдется в 1 859 990 рублей за счет возвращения топовой версии Люкс.

Минимальная цена Emgrand X7 выросла на 2,6% и составляет 1 184 990 рублей, а топовый вариант обойдется в 1 409 990 рублей. Ну и диапазон цен на модель Coolray составляет от 1 239 990 до 1 614 000 рублей.