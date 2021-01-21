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Кроссовер Geely Tugella в новой комплектации в РФ выйдет 15 февраля 2021 года

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Китайская компания намерена в следующем месяце запустить в продажу новую версию кроссовера Geely Tugella.
Как стало известно, кроссовер Geely Tugella в новой комплектации с названием Luxury в РФ выйдет 15 февраля 2021 года.

В этом исполнении кроссовер будет комплектоваться 238-сильным турбированным двигателем, пару которым составит автоматическая КП Aisin.

Стоимость такой версии составит 2 399 990 рублей. За эти деньги клиенту предложат 19-дюймовые колесные диски, отделку сидений кожей, климат-контроль на две зоны, систему очистки воздуха CN95, электропривод багажника, бесключевой доступ в салон, а также датчики дождя и освещения.

Еще в новой комплектации будет обогрев руля, заднего и боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя очистителя.

Кроме этого, в комплектации заявлен подогрев всех сидений в салоне и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Напомним, кроссовер Geely Tugella пока представлен в единственной комплектации Flagship, которая оценена в 2 499 990 рублей.

geely Geely Tugella
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