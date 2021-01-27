Компания Lifan теперь стала частью Geely и готовит новый электромобиль

В августе прошлого года компания Lifan была признана банкротом, и теперь этот китайский производитель на 49% принадлежит автомобильному гиганту Geely и на 51% государственному фонду Liangjiang Equity Investment.

Государственный фонд будет заниматься бизнесом, а автомобильная компания Geely производством автомобилей.

Все производственные площадки Lifan новые владельцы решили законсервировать, а саму марку переориентировать на производство электрокаров для такси и корпоративного сегмента.



Первым автомобилем обанкротившейся компании и возрожденной под новым брендом стал электрический минивэн с новым логотипом.

Его создали на базе Geely Jiaji и в нем установили 136-сильный электромотор, а также блок аккумуляторов, обеспечивающий запас хода до 400 км.

В новом электрокаре решили использовать быстросъёмную батарею, которую можно менять на специальных станциях, и как было заявлено, на замену аккумулятора потребуется около минуты.