Стало известно, когда снимут с производства актуальную Lada Niva

В последнее время появляется немало сообщений о новом поколении Lada Niva, впрочем, не забывают и об актуальной модели, которая недавно получила топовую версию.
«Черную» спецверсию АвтоВАЗ подготовил для длиннообразного внедорожника, о чем уже сообщалось ранее.
Но скоро этот автомобиль переживет смену поколений после чего удлиненный вариант, как сообщалось, будет полностью снят с производства.
Планируется, что новая генерация выйдет в 2024 году. С ее выходом актуальную Lada Niva будут продолжать выпускать, что выяснили журналисты «Русского автомобиля», которые ссылаются на источники в компании.
Как известно, Lada Niva Legend после смены поколений получит платформу CMF-B.
Новая генерация внедорожника выйдет в 2024 году и снимать с производства актуальную Lada Niva сразу не станут.
Сообщается, что обе модели одновременно будут выпускаться как минимум до 2026 года.
Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках