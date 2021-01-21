Стало известно, когда снимут с производства актуальную Lada Niva

В последнее время появляется немало сообщений о новом поколении Lada Niva, впрочем, не забывают и об актуальной модели, которая недавно получила топовую версию.

«Черную» спецверсию АвтоВАЗ подготовил для длиннообразного внедорожника, о чем уже сообщалось ранее.

Но скоро этот автомобиль переживет смену поколений после чего удлиненный вариант, как сообщалось, будет полностью снят с производства.

Планируется, что новая генерация выйдет в 2024 году. С ее выходом актуальную Lada Niva будут продолжать выпускать, что выяснили журналисты «Русского автомобиля», которые ссылаются на источники в компании.

Как известно, Lada Niva Legend после смены поколений получит платформу CMF-B.

Новая генерация внедорожника выйдет в 2024 году и снимать с производства актуальную Lada Niva сразу не станут.

Сообщается, что обе модели одновременно будут выпускаться как минимум до 2026 года.