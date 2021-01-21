Главная » Новости

Стало известно, когда снимут с производства актуальную Lada Niva

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

В последнее время появляется немало сообщений о новом поколении Lada Niva, впрочем, не забывают и об актуальной модели, которая недавно получила топовую версию.
«Черную» спецверсию АвтоВАЗ подготовил для длиннообразного внедорожника, о чем уже сообщалось ранее.

Но скоро этот автомобиль переживет смену поколений после чего удлиненный вариант, как сообщалось, будет полностью снят с производства.

Планируется, что новая генерация выйдет в 2024 году. С ее выходом актуальную Lada Niva будут продолжать выпускать, что выяснили журналисты «Русского автомобиля», которые ссылаются на источники в компании.

Как известно, Lada Niva Legend после смены поколений получит платформу CMF-B.

Новая генерация внедорожника выйдет в 2024 году и снимать с производства актуальную Lada Niva сразу не станут.

Сообщается, что обе модели одновременно будут выпускаться как минимум до 2026 года.

Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика