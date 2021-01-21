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Удлиненный внедорожник Lada Niva Legend получил топ-версию Black

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Ранее такая специальная версия была доступна только для трехдверной модификации автомобиля, а теперь ее предложили и для удлиненного внедорожника.
АвтоВАЗ анонсировал старт продаж Lada Niva Legend в топ-версии Black, которая предлагается по цене 729 900 рублей.

Эта версия уже предлагается для трехдверной Нивы, седана и универсала Lada Vesta Cross, а также Lada XRay.

Отличается специальная версия Lada Niva Legend Black наличием черных колесных дисков, выполненных в дизайне Niagara.

Также в модели есть черные боковые зеркала, шильдики с названием специальной версии, а еще предлагаются тонированные задние стекла.

В салоне специальной серии предлагают Противосолнечные козырьки, сидения и блок Эра Глонасс в черном цвете.

В списке оснащенности внедорожника заявлен подогрев передних сидений, наружных зеркал, а также кондиционер, розетки на 12 вольт и электростеклоподъемники передних дверей. В техническом плане изменений не произошло.

Отметим, что на официальном сайте новинка появилась, но изображений компания не предоставила.

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