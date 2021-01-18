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Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках

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Речь идет о внедорожнике Lada 4×4, который «АвтоВАЗ» переименовал в Lada Niva Legend.
Уже официально подтверждено, что к выходу готовится новая генерация легендарного внедорожника и даже появлялись тизерные изображения.

Однако недавно «Российская газета» распространила реальные фотографии новинки, на которых можно рассмотреть изменения.

Так, новое поколение модели будет иметь на задней двери логотип Niva Legend, а в трехсекционных вентиляционных отверстиях на задних стойках кузова появились пластиковые накладки.

Сообщается, что накладки позволяют снизить уровень шума при интенсивном разгоне до 3,7 дБА, а также до 2,2 дБА, когда машина едет со скоростью 120 км/ч.

Уже известно, что после смены поколений внедорожник получит платформу CMF-B, а на рынке его будут предлагать в двух типах кузова.

Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках

lada Lada Niva Legend
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