Новую Lada Niva Legend впервые показали на «живых» фотоснимках

Речь идет о внедорожнике Lada 4×4, который «АвтоВАЗ» переименовал в Lada Niva Legend.

Уже официально подтверждено, что к выходу готовится новая генерация легендарного внедорожника и даже появлялись тизерные изображения.

Однако недавно «Российская газета» распространила реальные фотографии новинки, на которых можно рассмотреть изменения.

Так, новое поколение модели будет иметь на задней двери логотип Niva Legend, а в трехсекционных вентиляционных отверстиях на задних стойках кузова появились пластиковые накладки.

Сообщается, что накладки позволяют снизить уровень шума при интенсивном разгоне до 3,7 дБА, а также до 2,2 дБА, когда машина едет со скоростью 120 км/ч.

Уже известно, что после смены поколений внедорожник получит платформу CMF-B, а на рынке его будут предлагать в двух типах кузова.