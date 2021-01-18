Skoda повысила рублёвые цены на свои автомобили

На российском рынке подорожали автомобили еще одной марки, и на этот раз цены некоторых моделей изменила компания Skoda.

Как заметили специалисты сайта «Цена Авто», Skoda повысила рублёвые цены на некоторые свои автомобили, среди которых Rapid, Karoq, Kodaiq и Superb.

Стоит отметить, что последнее изменение цен этих моделей происходило в конце прошлого года.

Так, лифтбек Rapid и кроссовер Karoq прибавили в цене 25 тыс. рублей, причем цены повысили на все комплектации этих моделей.

А вот у моделей Kodaiq и Superb стали дороже отдельные комплектации, а сумма удорожания составила от 1 тыс. до 13 тыс. рублей.