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Skoda повысила рублёвые цены на свои автомобили

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На российском рынке подорожали автомобили еще одной марки, и на этот раз цены некоторых моделей изменила компания Skoda.
Как заметили специалисты сайта «Цена Авто», Skoda повысила рублёвые цены на некоторые свои автомобили, среди которых Rapid, Karoq, Kodaiq и Superb.

Стоит отметить, что последнее изменение цен этих моделей происходило в конце прошлого года.

Так, лифтбек Rapid и кроссовер Karoq прибавили в цене 25 тыс. рублей, причем цены повысили на все комплектации этих моделей.

А вот у моделей Kodaiq и Superb стали дороже отдельные комплектации, а сумма удорожания составила от 1 тыс. до 13 тыс. рублей.

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