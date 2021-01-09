Skoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера Kushaq

В компании Skoda решили подогреть интерес к своему новому кроссоверу, опубликовав первое изображение и подробности о новинке.

Новая модель компактного кроссовера получит название Kushaq и будет представлена в марте. Основой для новинки станет прототип с названием Vision IN, представленный в прошлом году.

Серийная версия этого концепта создается для индийского рынка, но возможно кроссовер появится и за пределами этой страны.

Название Kushaq в переводе с санскрита обозначает «император» или «король». Его внешность выполнят в стиле концептуальной модели, а в основе кроссовера расположится платформа MQB-A0.

В моторной гамме автомобиля будут устанавливать турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 150 л.с.

Среди трансмиссий предложат роботизированную КП с двумя сцеплениями, которая будет передавать крутящий момент только на переднюю ось. Другие подробности о проекте пока не раскрывают.