Главная » Новости

Skoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера Kushaq

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

В компании Skoda решили подогреть интерес к своему новому кроссоверу, опубликовав первое изображение и подробности о новинке.
Новая модель компактного кроссовера получит название Kushaq и будет представлена в марте. Основой для новинки станет прототип с названием Vision IN, представленный в прошлом году.

Серийная версия этого концепта создается для индийского рынка, но возможно кроссовер появится и за пределами этой страны.

Название Kushaq в переводе с санскрита обозначает «император» или «король». Его внешность выполнят в стиле концептуальной модели, а в основе кроссовера расположится платформа MQB-A0.

Skoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера Kushaq

В моторной гамме автомобиля будут устанавливать турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 150 л.с.

Среди трансмиссий предложат роботизированную КП с двумя сцеплениями, которая будет передавать крутящий момент только на переднюю ось. Другие подробности о проекте пока не раскрывают.

skoda Skoda Kushaq
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика