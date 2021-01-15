Главная » Новости

В Москве назвали самые эвакуируемые иномарки с фальшивыми номерами

Опубликовано Обновлено

Пресс-служба департамента Москвы рассказала об эвакуации автомобилей за 2020 год, благодаря чему стало известно, какие авто с фальшивыми номерами отправляли на спецстоянки чаще всего.

Так, в Москве назвали самые эвакуируемые иномарки с фальшивыми номерами и оказалось, что лидируют тут машины марки BMW.

В общей сложности с улиц столицы в 2020 году эвакуировали 2 215 транспортных средств с фальшивыми номерами.

Из них 349 ед. это машины марки BMW. На втором месте оказались Mercedes-Benz (282 ед.) и Toyota (178 ед.).

Стоит отметить, что автомобили с фальшивыми номерами эвакуируют в рамках требования Антитеррористической комиссии Москвы, так как такие машины могут быть опасными.

LADA Granta возглавила Топ-10 самых популярных автомобилей за 2020-й год

Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в РФ по итогам 2020 года

 

 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика