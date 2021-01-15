Пресс-служба департамента Москвы рассказала об эвакуации автомобилей за 2020 год, благодаря чему стало известно, какие авто с фальшивыми номерами отправляли на спецстоянки чаще всего.

Так, в Москве назвали самые эвакуируемые иномарки с фальшивыми номерами и оказалось, что лидируют тут машины марки BMW.

В общей сложности с улиц столицы в 2020 году эвакуировали 2 215 транспортных средств с фальшивыми номерами.

Из них 349 ед. это машины марки BMW. На втором месте оказались Mercedes-Benz (282 ед.) и Toyota (178 ед.).

Стоит отметить, что автомобили с фальшивыми номерами эвакуируют в рамках требования Антитеррористической комиссии Москвы, так как такие машины могут быть опасными.