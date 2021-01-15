LADA Granta возглавила Топ-10 самых популярных автомобилей за 2020-й год

Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала рейтинг самых востребованных на российском рынке автомобилей за прошлый год.

В отчетный период чаще всего россияне покупали LADA Granta. Модель LADA Granta и возглавила Топ-10 самых популярных автомобилей за 2020 год с показателем 126 112 проданных экземпляров, что на 7% меньше, чем в 2019 году.

LADA Vesta стала второй с показателем 107 281 ед., а это на 4% меньше. Объёмы продаж KIA Rio позволили ей оказать на третьем месте в общем списке и лидером среди иномарок.

Объёмы продаж этого автомобиля составили 88 064 ед., что на 5% хуже. Hyundai Creta стал четвертым в списке самых продаваемых с показателем 73 573 шт., а это на 3% больше.

Этот кроссовер возглавил рейтинг самых востребованных кроссоверов, о чем сообщалось ранее. Замыкает первую пятерку лидеров Volkswagen Polo, реализованный в количестве 58 855 ед., что на 4% больше.

Следом оказался седан Hyundai Solaris. Его результат 49 280 ед., что меньше на 16%. Седьмое место в Топ-10 занял LADA Largus – 37 166 экземпляров (-14%).

Также в рейтинге оказались: Toyota RAV4 (36 433 ед., +19%), Volkswagen Tiguan (32 982 ед., -11%) и Renault Logan (32 628 ед., -8%).