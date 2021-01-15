Главная » Новости

Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в РФ по итогам 2020 года

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

На основании данных Ассоциации европейского бизнеса, опубликованных недавно, был подготовлен список самых востребованных кроссоверов и внедорожников.
По итогам прошлого года россияне приобрели 73 537 новых кроссоверов модели Hyundai Creta.

То есть Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в РФ по итогам 2020 года, увеличив свою популярность на 3%.

Кроссовер RAV4 японской марки Toyota также показал положительную динамику продаж и расположился на втором месте в топ-10.

Его объёмы продаж составили 36 433 ед., а это на 19% больше. В тройке лидеров находится Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в количестве 32 982 штук, а это на 11% меньше.

На четвертой и пятой позиции оказались Renault Duster и LADA 4×4 с показателями 31 640 и 29 089 ед. Обе модели продемонстрировали отрицательную динамику продаж на 19 и 9% соответственно.

В десятке самых востребованных кроссоверов и внедорожников в России оказались:

KIA Sportage (28190 ед., -18%),

Nissan Qashqai (22110 ед., -12%),

Hyundai Tucson (22107 ед., -3%),

Skoda Kodiaq (20578 ед., -18%),

Renault Kaptur (20284 ед., -21%).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика