На основании данных Ассоциации европейского бизнеса, опубликованных недавно, был подготовлен список самых востребованных кроссоверов и внедорожников.

По итогам прошлого года россияне приобрели 73 537 новых кроссоверов модели Hyundai Creta.

То есть Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в РФ по итогам 2020 года, увеличив свою популярность на 3%.

Кроссовер RAV4 японской марки Toyota также показал положительную динамику продаж и расположился на втором месте в топ-10.

Его объёмы продаж составили 36 433 ед., а это на 19% больше. В тройке лидеров находится Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в количестве 32 982 штук, а это на 11% меньше.

На четвертой и пятой позиции оказались Renault Duster и LADA 4×4 с показателями 31 640 и 29 089 ед. Обе модели продемонстрировали отрицательную динамику продаж на 19 и 9% соответственно.

В десятке самых востребованных кроссоверов и внедорожников в России оказались:

KIA Sportage (28190 ед., -18%),

Nissan Qashqai (22110 ед., -12%),

Hyundai Tucson (22107 ед., -3%),

Skoda Kodiaq (20578 ед., -18%),

Renault Kaptur (20284 ед., -21%).