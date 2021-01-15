«АвтоВАЗ» показал первое изображение совершенно новой «Niva»

Российский автогигант в ближайшие четыре года представит четыре новых модели, что предусмотрено обновлённой стратегией развития Группы Renault.

Все запланированные к выходу д 2025 года новинки позиционируют как совершенно новые, и одной из них является новая Niva.

Как сообщалось ранее, автомобили Lada и Dacia в ближайшие четыре года получат единую платформу. Внедорожник Нива нового поколения будет создан CMF-B, которая и была выбрана для создания всех моделей Lada и Dacia.

В рамках-пресс-конференции, посвященной объявлению объединения Lada и Dacia и был продемонстрирован первый тизер новой Niva.

О новинке известно немного. В частности, сообщается, что внедорожник будут выпускать в версиях с короткой и удлиненной базой, а вот от длиннообразного варианта скорее всего откажутся вовсе.

Новое поколение Lada 4×4, которое переименовали в Lada Niva Legend, в компании охарактеризовали как «квинтэссенция надежности и готовности к любым дорожным и климатическим условиям», и «воплощением инженерной мысли».