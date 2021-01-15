Сегодня сообщалось, что стоимость всего модельного ряда изменил «АвтоВАЗ», а также стало об удорожании и четырех автомобилей чешской марки Skoda.

Компания Skoda повысила цены на четыре модели в России, среди которых Rapid, Karoq, Kodaiq и Superb. Так, все комплектации прибавили в цене только у Rapid и Karoq, сообщили эксперты «Цена Авто».

Все версии лифтбека стали дороже на 2,0-3,0 процента или на 25 тыс. рублей. Кроссовер Karoq стал дороже на большую сумму, а точнее на 31-41 тыс. рублей или 1,7-2,5%.

У автомобилей Kodaiq и Superb изменилась стоимость отдельных комплектации. В этих случаях автомобили в некоторых исполнениях стали дороже на 1-13 тыс. рублей.

Стоит отметить, что некоторые автомобили марки Skoda получали обновленные ценники в конце прошлого года. Тогда подорожал Superb, базовые комплектации Kodiaq, а также версии Rapid и Karoq.