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Skoda начала продажи в РФ бюджетной версии Karoq

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Недорогая версия кроссовера будет доступна с 1,6-литровым ДВС и механической КП.
Автопроизводитель официально объявил, что начал продажи бюджетной версии кроссовера Karoq, организовав прием заказов. Новая модификация будет представлена в двух комплектациях с названиями Active и Ambition. Их стоимость составит 1 359 000 и 1 512 000 рублей.

Новинка будет доступна с 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. при 155 Нм крутящего момента.

Пару этому мотору составит 6-ступенчатая механическая трансмиссия. В таком исполнении кроссовер до первой сотни сможет ускориться за 11,2 секунды, а максимальная скорость составит 183 км/ч.

Благодаря новому двигателю и КП минимальная стоимость кроссовера снизилась на 94 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в следующем году эта модель станет доступна еще и версия с таким же двигателем 6-скоростным автоматом.

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