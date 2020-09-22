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Обновленная Skoda Superb получила мощную версию в РФ

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В России стартовал прием заказов на самые мощные версии рестайлинговой Skoda Superb.
Дилеры марки начали принимать заказы на универсал и лифтбэк с 220- и 280-сильным моторами, а также системой полного привода.

2,0-литровый TSI с 220-сильной отдачей предлагается с 6-ступенчатым преселективным «роботом». Версия с таким силовым агрегатом доступна только с передним приводом.

Стоимость комплектации с этим ДВС стартует с отметки 2 577 000 рублей если клиент выберет лифтбек, и от 2 655 000 рублей, если он остановит свой выбор на универсале.

Более мощная комплектация с 2.0 TSI, чья отдача составляет 280 л.с., предлагается по цене от 2 926 000 рублей (лифтбэк).

Универсал с таким же двигателем оценили от 3 031 000 рублей. Эти версии уже доступны с полным приводом.

Обновленная Skoda Superb получила мощную версию в РФ

skoda Skoda Superb
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