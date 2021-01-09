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Audi откажется от двигателей внутреннего сгорания в своих авто

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В автомобилях немецкой марки планируется использовать только гибридные и полностью электрические установки.
Компания Audi, как и многие другие автопроизводители, намерена отказаться от использования в своих автомобилях двигателей внутреннего сгорания.

Бренд планирует прекратить устанавливать обычные ДВС через 10-15 лет.

Уже сейчас автопроизводитель следует новому плану постепенно модернизируя свои предприятия, где начинают выпускать больше электрокаров.

Напомним, что одной из последних новинок компании стал кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron.

Он был представлен в прошлом году и имеет электрическую силовую установку. Между тем, недавно сообщалось о новинках, которые Audi планирует предложить россиянам в 2021 году.

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