В Audi рассказали о новинках для рынка России на 2021 год

Audi в 2021 году существенно обновит модельный ряд, а также расширит его за счет электрокаров.

В следующем году на российском рынке появится новое поколение Audi A3. Эта модель должна была выйти на наш рынок еще в прошлом году, но немецкая компания решила перенести российскую презентацию.

Audi A3 четвертого поколения будет предлагаться в кузове седан и хэтчбек. По данным «РГ», помимо Audi A3 будет представлен еще S3, который тоже будет предлагаться в кузове хэтчбек и седан.

Эта «заряженная» модификация со сменой поколения получила новый 310-сильный мотор, способный разогнать Audi S3 от 0 до 100 км/ч за 4,8 сек.

Поклонникам Audi в 2021 году еще стоит ожидать Q5 и купеобразную версию Q5 Sportback. Эти кроссоверы также появятся в «заряженных» версиях.

Классические версии кроссовера будут предлагаться с 249-сильным мотором, а заряженная версия должна до нас добраться с трехлитровым турбомотором с 342-сильной отдачей.

Линейка «зеленых» автомобилей от Audi в 2021 году на российском рынке пополнится e-tron S и e-tron S Sportback.

Эти спортивные кроссоверы на электрической тяге приводятся в движение 503-сильной силовой установкой, состоящей из трех моторов.

На одном заряде e-tron S способен проехать до 359 км, а e-tron S Sportback до 364 км.