Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

Audi, как и другие европейские автопроизводители, сейчас сосредоточена на развитии «зеленых» моделей, и очередной новинкой от компании стал концептуальный кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron.

Показ нового электрокара состоялся в онлайн-формате, и пока компания показала концепт, серийная версия которого появится только в следующем году.



Audi Q4 Sportback e-tron получил два электрических мотора и батарею, обеспечивающую свыше 450 км пробега на одном заряде.

На рынке электрокроссовер будет конкурировать с такими моделями как Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Как пишут «Автовести», продемонстрированная версия электрокара внешне очень похожа на концепт Audi Q4 e-tron concept, показанный на Женевском автосалоне в 2019 году.

На презентации кроссовера было сказано, что его длина составляет 4.6 метра, ширина 1.9 метра, высота 1.6 метра, размер колесной базы 2,77 метра.

В концептуальной версии установили массивную радиаторную решетку Singleframe, светодиодною оптику светящийся логотип e-tron, а также спойлер, диффузор и 22-дюймовые колесные диски.

Отделка салона бежевая и белая микрофибра. Особенностью модели еще стало напольное покрытие, которое выполнили из переработанных материалов.

За счет того, что модель электрическая, в ней нет трансмиссионного тоннеля, а это позволило улучшить комфорт в салоне и увеличить пространство для ног задних пассажиров.

Для водителя в концептуальном кроссовере доступна виртуальная панель приборов и 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы.

В основе Audi Q4 Sportback e-tron лежит платформа MEB от концерна Volkswagen. У этой тележки спереди используется подвеска типа MacPherson, а сзади — многорычажная подвеска. На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с.

На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.

На презентации было сказано, что Audi Q4 Sportback e-tron имеет коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,26.

Батарею автомобиля емкостью 82 кВт·ч от быстрой зарядки можно будет зарядить на 80% всего на 30 мин.