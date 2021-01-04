«АвтоВАЗ» в России в 2021 году представит три обновлённые Lada

На автомобильном рынке в 2021 году появится много новинок, в том числе своими новинками порадует россиян и отечественный «АвтоВАЗ».

Впрочем, о новинках в модельном ряду Лада периодически появлялись сообщения. «АвтоВАЗ» представит три обновлённые Lada в России в 2021 году, в числе которых и LADA Largus FL.

Дизайн автомобиля будет выполнен в фирменном Х-стиле. В частности, у модели передняя часть получит дизайн в такой стилистике, а еще в ней будут боковые зеркала заднего вида как у Весты.

Еще в списке оснащенности будут встроенный форсунки омывателя, а также новая штатная антенна. В салоне, как ожидается, произойдет много изменений, и там будут решения от Xray Cross.

Что касается технических характеристик, то тут изменений не произойдет и Lada Largus по-прежнему будет представлен в версиях с 1,6-литровым ДВС мощностью 87 или 106 л.с.

Среди трансмиссий предложат механическую КП. Следующей обновленной Ладой станет LADA Niva Travel, которую в компании уже анонсировали официально, и даже были раскрыты некоторые подробности.

Ожидается, что внедорожник появится в продаже в феврале, и скоро «АвтоВАЗ» проведет полноценную презентацию.

Ну и наконец серьезный рестайлинг должна получить LADA Vesta. Флагманская модель, как ранее сообщалось, получит слегка измененную внешность, при этом больше изменений должно произойти в салоне, где появятся новые варианты обивки сидений, новый руль, измененная передняя панель, а также вертикальный экран мультимедийной системы с «Яндекс.Авто».

Кроме этого, в моторной гамме Весты может появиться новый 1,3-литровый турбированный агрегат от Renault-Nissan-Mitsubishi, но эта информация не является официальной.