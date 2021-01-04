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Составлен топ-5 китайских кроссоверов, которые приедут в Россию в 2021 году

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В этом году российский автомобильный рынок пополнится немалым количеством новых автомобилей, в числе которых будут и новые модели от китайских автопроизводителей.
Если учитывать все анонсы, то в 2021 году в нашей стране начнут продавать 19 новых китайских авто.

Журналистами «Российской газеты» был составлен топ-5 китайских кроссоверов, которые приедут в Россию в 2021 году и могут обрести популярность. Итак, на первом месте оказался кроссовер Geely, который еще в прошлом году прошел сертификацию.

Речь идет о модели Geely Atlas Pro. Ее производство организовали на предприятии в Беларуси, откуда возможно и будут поставлять кроссовер в Россию.

Не исключено, что поставки все-таки будут организованы из Китая. Еще одной новинкой станет Chery Tiggo 8 Pro, который ранее замечали во время тестирования в России.

На третьей строчке оказался кроссовер Changan Uni-K, представляющий собой приближенный к премиальным автомобиль с современным дизайном и технологиями.

Четвертым в рейтинге располагается CheryExeed VX. Его в компании позиционируют как недорогая альтернатива японскому Toyota Land Cruiser 200. Кроссовер FAW Bestune T77 замыкает составленный топ-5. Его планируют вывести на российский рынок в первой половине года.

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