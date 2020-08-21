Chery начала производство нового Exeed VX, который появится в РФ

Новый премиальный кроссовер китайской марки дебютировал в конце прошлого года и уже тогда было известно, что его планируют продавать на российском рынке.

Недавно китайский автопроизводитель объявил о старте серийной сборки кроссовера Exeed VX, сообщив, что с конвейера предприятия в Китае сошел первый экземпляр семиместной модели.

При этом на местном рынке его продажи планируют начать только в октябре. В моторной гамме автомобиля будут бензиновые силовые установки объемом 1,6 и 2,0 литра.

Их мощность составит 197 и 254 л.с. Система привода в модели будет как на переднюю, так и на обе оси.

Семиместная новинка обладает такими габаритами: 4 970/1 940/1 795 мм, а расстояние между осями – 2 900 мм.

Как и младшие кроссоверы флагман создан на одной и той же платформе, которая предполагает независимую подвеску спереди и многорычажную сзади.