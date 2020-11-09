Кроссовер Lada XRay X показали на неофициальном изображении

На фоне низкого спроса на Lada XRAY появились слухи, что модель скоро снимут с производства.

Представительство «АвтоВАЗа» не раз опровергало эту информацию, и это в свою очередь подтвердило слухи, что XRay скоро получит крупное обновление.

Как именно обновится XRAY пока неизвестно, но независимые дизайнеры решили показать, как мог бы выглядеть обновлённый XRAY Cross.

Машину на рендерных изображениях назвали Lada XRay X. Она в отличие от текущей версии XRAY Cross выглядит как настоящий городской кроссовер, а не высокий хэтбчек с пластиковым обвесом по периметру.

Дизайнеры в XRay X отказались от фирменных выштамповок на боковой части кузова, изменили радиаторную решетку и оптику, а также интегрировали в задний бампер два патрубка выхлопной системы.

Напомним, в начале следующего года российский автопроизводитель выпустит обновленную версию Lada Largus.