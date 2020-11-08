Модель Lada Xray по итогам октября не попала в рейтинг топ-25 российских бестселлеров по версии Ассоциации европейского бизнеса.

Как стало известно, продажи хэтчбека Lada Xray продолжают падать, причем снижение объёмов составило 27,6%.

За октябрь россияне купили 1 833 ед. модели, тогда как за период с начала года показатель продаж составил 15 579 проданных штук.

Падение продаж за период январь-октябрь составило 35,4%. Ранее были слухи, что из-за снижения популярности хэтчбек могут снять с производства, однако в компании «АвтоВАЗ» эти слухи опровергают и более того для него создают новые версии.

Так, например, недавно у автомобиля появился вариант с автоматической КП и модификация с «Яндекс.Авто».