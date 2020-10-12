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«АвтоВАЗ» лишит кросс-версию Lada Vesta одной из комплектаций

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Согласно неофициальным данным, «АвтоВАЗ» пересмотрит список комплектаций кросс-версии Весты и уберет одну из них.
Об этом сообщил «Лада Веста Клуб», уточняя, что с 15 октября российский автогигант намерен прекратить выпуск Весты в модификации Comfort/Winter.

Такое исполнение будет доступно только для Vesta Cross Black. Пока же данная комплектация присутствует на сайте компании.

Ее стоимость составляет 835 900 рублей со 106-сильным двигателем. Вариант со 122-сильным мотором оценен в 860 900 рублей.

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lada Lada Vesta
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