АвтоВАЗ прекратил продажи Lada 4×4 Bronto

Lada 4×4 Bronto больше не продается в дилерских центрах Lada. Автопроизводитель прекратил принимать заказы на внедорожник, подготовленный для бездорожья.

Как пишет издание «Лада.Онлайн», в октябре прекратили принимать заказы на версию Lada 4×4 Bronto. Ее производством занималась компания ВИС-Авто.

Напомним, Bronto в начале 2020 года не получил обновление, поэтому до октября внедорожник предлагался в дореформенной версии Lada 4×4.



Lada 4×4 Bronto в дилерских центрах можно было купить по цене от 742 900 до 806 900 рублей в зависимости от оснащения.

В этой модели устанавливались расширенные колесные арки, иные пружины и амортизаторы, усиленный задний мост и самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа.